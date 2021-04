The Lord of the Rings-spill kansellert av Amazon

Med blant annet kanselleringen av Crucible og utsettelsen av New World kan man med god samvittighet si at Amazon sin satsning på spill har fått en røff start. Håpet var uansett at sistnevnte og et massivt multiplayer online "MMO"-spill i The Lord of the Rings-universet skulle få de på rett spor, men det viser seg at denne planen også har gått i vasken.

Amazon bekrefter nemlig i en email etter at jeg kontaktet dem angående en rapport fra Bloomberg at The Lord of the Rings-spillet har blitt kansellert. En av grunnene skal være at utviklerne i Leyou Technologies Holdings Limited eies av Tencent i disse dager, og at det kinesiske selskapet ikke ble enig med Amazon om en ny kontrakt.

Dette skjer altså kort tid etter at det ble klart at Amazon sin The Lord of the Rings-serie blir en av de dyreste noen gang med et budsjett på omtrent 3,9 milliarder kroner for første sesong. Til sammenligning hadde enkelte Game of Thrones-sesonger mindre enn en fjerdedel av det...