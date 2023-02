The Lords of the Fallen får fantastiske nye skjermbilder

HQ

Selv om det absolutt ikke er noen rene skjermbilder Hexworks og CI Games unner oss viser disse åtte nye The Lords of the Fallen-bildene fortsatt en strålende kunstretning og ekstremt høye ambisjoner når det gjelder grafisk troskap.

The Lords of the Fallen er oppfølgeren til Lords of the Fallen og foregår lenge etter det første spillet, og ser ut til å være noe av en myk omstart. Vi er lovet et eventyr som er mer enn fem ganger så stort som originalen, og tilbyr stort sett alt vi kan be om fra et moderne rollespill (inkludert co-op online for de som ønsker å ta på seg kampanjen med en venn).

The Lords of the Fallen lanseres i år for PC, Playstation 5 og Xbox Series S/X. Sjekk ut de nye skjermbildene nedenfor, og sørg for å forbedre dem ved å klikke på dem - da dette er fantastiske ting.