The Lords of the Fallen har en boss nesten identisk med Elden Rings Melania

HQ

Cezar Virtosu, kreativ direktør for The Lords of the Fallen, har nylig avslørt teamet som jobber med spillet på Hexworks "braced for impact" da Elden Ring ble utgitt, og ventet på å se hvor likt spillet deres var FromSoftwares nyeste RPG.

Det ble også avslørt i samme intervju med Edge magazine (takk, GamesRadar) at The Lords of the Fallen ikke bare har noen lignende designaspekter som Elden Ring, men den har også en boss som ligner sterkt på Melania.

Melania er et navn som nærmest vil de fleste Elden Ring-spillerne posttraumatisk stress fra tiden de brukte på å prøve å beseire utrolig tøffe fienden. Så hvis en lignende fiende er å finne i The Lords of the Fallen, kan vi bare håpe at den ikke er like vanskelige å beseire.

Virtosu sa også at det er mye press som kommer fra å bli sammenlignet med Soulsborne-serien, spesielt etter utgivelsen av Elden Ring. - Folk har spurt: «Har dere hestekamp? Har dere en åpen verden? "

Men det ser ut til at The Lords of the Fallen-utviklerne er takknemlige for innflytelsen fra FromSoftware. "Miyazaki er vår pappa og vår bestefar," sier Virtosu. "Uten ham ville vi ikke hatt noen jobber."