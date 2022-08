The Lords of the Fallen skaper rot med navnet sitt

Mens Electronic Arts har valgt å gjenopplive eldre spill-serier ved å bare bruke de samme navnene om igjen velger i alle fall CI Games å endre bittelitt på det.

Mange av dere vil tross alt si at The Lords of the Fallen høres veldig kjent ut, og det er siden dette nye spillet er en reboot av Lords of the Fallen i stedet for det tidligere annonserte Lords of the Fallen 2. Her snakker vi likevel ikke en remake, for det høres mer ut som en skikkelig oppfølger.

Dette siden utviklerne i Hexworks sier at dette vil foregå i en verden over fem ganger så stor som originalen og finne sted tusen år senere. Størrelsen er ikke bare til pynt heller. Verdenen vil visstnok være fylt med både vanlige folk og fiender, samtidig som vi kan veksle mellom å være i de levendes og de dødes rike. På toppen av det hele følger de endelig i Dark Souls-spillenes fotspor ved å la oss oppleve alt dette med en venn om ønskelig.

Akkurat hvordan alt dette blir er vanskelig å si med tanke på at vi må nøye oss med en filmatisk trailer, men forhåpentligvis tar det ikke altfor lang tid før gameplay vises frem.