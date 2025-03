The Mandalorian & Grogu er Disneys billigste Star Wars-film

HQ

The Mandalorian & Grogu Det er det som kjennetegner Star Wars' retur til det store lerretet. Etter flere års fravær trenger vi ikke å følge med på Disney+ for å følge med på eventyrene til dusørjegeren og hans alltid salgbare baby Yoda.

Ifølge Collider ser det ut til at Disney har lært av å gå stort ut med Star Wars-budsjettene, og har gjort The Mandalorian & Grogu til den billigste filmen for Star Wars siden Revenge of the Sith. En skattekreditt i California verdt 21,75 millioner dollar brakte budsjettet ned til 166 millioner dollar.

Det er fortsatt mye penger, men det er kanskje en indikasjon på Disneys mindre høye forventninger til denne filmen. Selv om The Mandalorian utløste en ny æra for Disneys Star Wars, må folk ha sett serien for å forstå hvem karakteren er, og derfor kan det hende at de holder seg unna kinoene når The Mandalorian & Grogu slippes. Med tanke på at The Acolyte hadde et rapportert budsjett på rundt 230 millioner dollar, kanskje Disney bare trekker tilbake på Star Wars-utgiftene for å spare litt penger.