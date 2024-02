The Mandalorian & Grogu starter innspillingen i sommer

HQ

I stedet for å gi oss en fjerde sesong av The Mandalorian, får vi i stedet en spillefilm med fokus på dusørjegeren og babyen Yoda. Filmen forventes å lanseres en gang i 2026, men innspillingen kan begynne ganske snart.

Ifølge Collider vil filmen starte produksjonen i juni, men dette kan komme til å endre seg. Pedro Pascals travle timeplan kan spille en viktig rolle her, ettersom han også har hovedrollen i The Last of Us sesong 2 i 2025 og angivelig skal spille Reed Richards i MCUs Fantastic Four.

Det kommer en ny sesong av The Mandalorian et sted på veien, men for øyeblikket ser det ut til at Disney satser alt på denne spillefilmen.

Kommer du til å se The Mandalorian & Grogu?