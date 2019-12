The Mandalorian Season 2 kommer høsten 2020

Den siste episoden av The Mandalorian ble lagt ut for et par timer siden på Disney+ for de av dere som har funnet måter å se den populære serien på, noe det i utgangspunktet virket som ville bli siste gang vi fikk se den mystiske karen. Det virket i alle fall slik en bitteliten stund.

Nå kan Jon Favreau fortelle at en ny sesong av The Mandalorian vil komme allerede høsten 2020, så med både denne og seriene om Obi-Wan og Cassian Andor virker det ikke som om vi vil få pause fra Star Wars selv om filmene tar seg en lang hiatus.