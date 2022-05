The Mandalorian sesong 3 klar for Disney+ i februar

HQ

De to første sesongene av The Mandalorian startet mot slutten av henholdsvis 2019 og 2020, så mange hadde håpet at Mando og Grogu sin historie ville gjøre denne julen ganske spesiell også. Dette blir altså ikke tilfellet.

Som en del av kveldens Star Wars Celebration annonserte Lucasfilm at tredje sesong av The Mandalorian starter på Disney+ en gang i februar 2023. Fansen som besøker messen fikk også se en kort teasertrailer som gjør det klart at Din Djarin drar tilbake til Mandalore i håp om å bli det han kaller tilgitt, så forvent å få vite enda mer om denne mystiske karen om ni måneder.