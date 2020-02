The Mandalorian sin bruk av Fortnite-motoren vist frem

Det har snart gått 22 år siden verden fikk se den populære spillmotoren Unreal Engine i aksjon for første gang da Unreal Tournament ble lansert, og man kan trygt si at Epic Games' imponerende teknologi ikke akkurat har blitt mindre populære etter det. Selv med relativt nystartet konkurranse fra blant annet Unity er Unreal Engine fortsatt den mest brukte spillmotoren i verden, men den brukes ikke bare i spill heller.

Om du har fulgt The Mandalorian veldig tett vet du kanskje allerede at suksesserien ikke var avhengi av den velkjente green screen-teknologien hvor skuespillerne må arbeide med et grønt lerret som kan gjøre det vanskelig å være naturlig og presis. I stedet brukte Jon Favreau, Industrial Light & Magic og resten av gjengen en gigantisk LED-skjerm hvor mye av det som ble vist var skapt i Unreal Engine 4. Nå har de faktisk vært så snille at de har gitt oss en ny video hvor selve prosessen forklares og vises frem, og jeg kan helt klart forstå dem når de sier dette har åpnet nye veier for fremtiden til slike produksjoner.