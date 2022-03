The Mandalorians tredje sesong er nå ferdiginnspilt

HQ

Selv om vi fortsatt ikke har fått noen premieredato for den tredje sesongen av The Mandalorian, virker det sannsynlig at den kan få premiere på slutten av året. Grunnen til at vi tror dette er at innspillingen nå er ferdig. Dette bekreftes av Carl Weathers på Twitter, og han er som kjent både bekreftet som en av regissørene for den tredje sesongen og spiller til og med karakteren Greef Karga.

The Mandalorian Season 2 hadde en spektakulær avslutning som fikk Star Wars-fansen til å juble. Uten å spolere noe her virker det som at vi har en meget interessant historie i vente når den tredje sesongen kommer.

Takk, Screen Rant