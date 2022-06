The Mandalorian-skaperne har allerede bestemt hvordan serien skal ende

HQ

Den tredje sesongen av The Mandalorian er for øyeblikket under produksjon med premiere i februar 2023, og det har allerede blitt bekreftet at en fjerde sesong også er på vei. Selv om vi ikke vet hvor mange sesonger serien kommer til å ende med, virker det som at slutten allerede stort sett er spikret av skaperne Jon Favreau og Dave Filoni.

Da førstnevnte fikk spørsmål av Collider om han vet hvordan serien kommer til å ende, svarte han:

"I think Dave and I talked about this a lot. And, it's interesting how things evolve and change in small ways, but we all know where everything's going to end because of when the time period ends. We know that the First Order is going to appear. So, there are things on the horizon that we know, but that's 25 years in the future. Within that, we also know storylines that are going to unfold within the characters that we're either inheriting or developing. So, I would say that there is a lot of preparation done in broad strokes with how do these storylines that we've established culminate, but we're doing that within the confines and parameters of what's pre-existing in canon"

