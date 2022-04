The Mandalorian-skuespiller tror tredje sesong kommer i sommer

HQ

Vi har regnet med at den tredje sesongen av The Mandalorian ville komme til høsten, og kanskje nærmere nyttår. Men noe tyder på at den kommer lenge før det.

Nylig deltok Giancarlo Esposito, som spiller Moff Gideon i serien, i Rick Eisen Show og her sa han overraskende nok at den kommer snart, og kanskje i sommer:

You'll get it soon. I've got a few little things to do, in regard to that, to put the finishing touches on what I do. But I believe it'll be sometime this summer. No date set, but coming soon."

Om det stemmer aner vi ikke, men i så fall er nok ikke Disney spesielt fornøyde med at han sa det.