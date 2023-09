The Marvels kan bli en ganske kort film, etter Marvels målestokk

HQ

Selv om det fortsatt er flere måneder til The Marvels har kinopremiere rundt om i verden, har en leaker tidligere spådd lengden på flere Disney-prosjekter. Cryptic HD, gått til X for å dele en oppdatering om hvor lang filmen skal være.

Vi blir fortalt at The Marvels ser ut til å bli en ganske kort film, etter Marvel standarder, ettersom den hevdes å være 1 time og 38 minutter lang (inkludert rulletekster, og 1 time og 33 minutter uten).

Som referanse kan vi nevne at det korteste MCU-prosjektet for øyeblikket er The Incredible Hulk, som er 1 time og 52 minutter lang, og Thor: The Dark World er like lang. På grunn av denne korte lengden må vi bare vente og se om Cryptic HD har rett og om The Marvels blir den korteste MCU-filmen hittil, med nesten 15 minutter. Men siden leakeren har klart å prikke inn lengden på både The Mandalorian sesong 3 og Ahsoka i det siste, kan det være noe sannhet i denne også.