The Marvels-regissøren sier at filmen er en "Kevin Feige-produksjon"

Nia DaCosta, regissøren av den kommende The Marvels, har snakket ut om hvordan det er å jobbe med et MCU-prosjekt. Nærmere bestemt har hun omtalt filmen hun har jobbet med som "en Kevin Feige-produksjon".

I en samtale med Vanity Fair sa DaCosta: "[The Marvels] er en Kevin Feige-produksjon, det er hans film. Så jeg tror du lever i den virkeligheten, men jeg prøvde å gå inn med vissheten om at noen av dere kommer til å komme i bakgrunnen."

Dette ser ikke ut til å være sagt på en bakstreversk måte, men mer som et uttrykk for at DaCosta er realistisk med hensyn til hvor mye av regissørens innflytelse som faktisk kommer til å bli til et produkt som må føles likt hele veien. Tidligere i intervjuet hevder hun at hun har spurt venner som har jobbet med Marvel-prosjekter før, om hvordan opplevelsen var, og de fortalte henne at det ikke var tilfelle.

Synes du at Marvel-filmer bør føles forskjellige fra hverandre?