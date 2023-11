The Marvels-stjernen Iman Vellani bryr seg ikke om billettinntektene

HQ

The Marvels er den siste utgivelsen og den nyeste floppen for MCU. I år har det føltes både i den kritiske og offentlige sfæren at Marvel rett og slett ikke har like stor innflytelse på publikum lenger. Det siste eksemplet på dette er The Marvels, som i skrivende stund har spilt inn $161 millioner globalt .

Mens filmledelsen jobber på spreng for å se om de kan tjene mer penger på denne filmen, er en av stjernene ikke så opptatt av hvor mye penger The Marvels tjener. I en samtale med Yahoo Entertainment forteller Iman Vellani at hun ikke bryr seg om dette.

"Jeg vil ikke fokusere på noe jeg ikke engang har kontroll over, for hva er poenget?", sa hun. "Det er noe for Bob Iger. Det har ingenting med meg å gjøre, jeg er fornøyd med det ferdige produktet, og de jeg bryr meg om, likte filmen. Det er virkelig gøy å se denne filmen, og det er alt vi kan be om med disse filmene. Den har superhelter, den foregår i verdensrommet, den er ikke så dyp, og den handler om samarbeid og søsterskap. Det er en morsom film, og jeg er bare så glad for å kunne dele den med folk."

Det er ganske forfriskende å se en stjerne snakke så åpent om skillet mellom hva skuespillere bryr seg om og hva dressene er opptatt av. Vellani vil sannsynligvis ha fått godt betalt uansett hvor mye filmen tjener, og med mindre hun har gjort som Margot Robbie og basert lønnen sin på inntektene, er vi sikre på at hun klarer seg bra.