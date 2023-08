The Marvels vil angivelig ha stor innvirkning på kommende MCU-filmer.

HQ

The Marvels vil ha stor innvirkning på kommende MCU-prosjekter, inkludert den neste Avengers-filmen, Secret Wars. Det hele er knyttet til en gjenstand som skurken er i besittelse av, nemlig et armbånd, som er den andre gjenstanden vi har sett så langt, etter at Kamala Khan var i besittelse av den første.

I et intervju med Total Film (via GamesRadar), The Marvels, snakket regissør Mary Livanos om hvordan denne gjenstanden ikke bare vil påvirke handlingen i filmen hennes, men også MCU fremover.

"I Ms. Marvel fikk vi vite at armbåndet, sammen med en annen form for kraft, kan tvinge et midlertidig hull i tid og rom til å føre til et annet sted", sa hun. " Med kraften fra begge armbåndene er mer definitivt mulig. Og vi ser kulminasjonen av dette i løpet av filmen. Det gir definitivt mange muligheter for MCUs fremtid, uansett hva Avengers- og Secret Wars-teamene måtte ønske å gjøre med dem."

Livanos vet imidlertid heller ikke nøyaktig hva som vil skje med serien i fremtiden. "Jeg har faktisk ingen anelse om hva de kommer til å gjøre i Avengers-filmene", sier hun. "Men jeg vet at de som gjør det, ser på filmene og ser hva vi gjør. Jeg har ting jeg virkelig ønsker [skal skje]. Men jeg er ikke sikker."

Kommer du til å se The Marvels?