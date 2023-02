The Marvels-plakat bekrefter utsettelse til november

Disney og Marvel endret en god del på timeplanen i fjor, så The Marvels har blitt utsatt et par ganger. De fleste av dere trodde sikkert at vi ikke ville høre mye mer om den fantastiske trioen før Ant-Man and the Wasp: Quantumania hadde fått nyte rampelyset for seg selv noen dager eller uker, men det er ikke tilfelle.

Vi har nettopp fått den første skikkelige plakaten for The Marvels, og den viser ikke bare frem de ekstremt mektige kvinnene. Den avslører også at filmen har blitt forsinket igjen, denne gangen til 10. november.