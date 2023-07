The Marvels-trailer og plakat har kommet

HQ

Selv om vi må vente til 10. november før vi får se The Marvels på kino har Disney og Marvel Studios nå sluppet traileren til filmen.

I traileren ser vi Brie Larsons Carol Danvers, Iman Vellanis Kamala Khan og Teyonah Parris' Monica Rambeau slå seg sammen og havne i en merkelig situasjon der de tre heltene bytter plass hver gang en av dem bruker kreftene sine.

I traileren får vi også en stor dose av Samuel L. Jacksons Nick Fury og heldigvis nok et glimt av den utenomjordiske katten Gus. Unødvendig å si at det ser ut til å være duket for nok et kosmisk eventyr i denne Captain Marvel-oppfølgeren.

Se traileren og den nye plakaten nedenfor.