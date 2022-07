The Matrix Awakens fjernes snart fra butikkene

HQ

Tilbake i desember utga Epic Games den interaktive techdemoen The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Spillet var en slags reklame på tidspunktet The Matrix 4: Resurrections var kinoaktuell, men skulle samtidig fungere som et vindu til hvilke teknologiske fremskritt Unreal Engine 5 kan levere på de nye konsollene.

Kanskje har du allerede sjekket ut demoen, men om så ikke er tilfellet, bør du snart slå til. På spillets offisielle hjemmeside står det at The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience fjernes fra de digitale butikkene lørdag 9. juli.

Gjør du krav på demoen innen da vil du fortsatt kunne laste det ned senere.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience kan lastes ned gratis på PlayStation 5 og Xbox Series.