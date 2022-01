The Matrix Resurrections er offisielt en flopp

HQ

Selv om vi fortsatt lever i en verden hvor store spillefilmer har litt vanskelig for å omsette for det de pleier, så blir det fortsatt sendt store kinofilmer på kinoene, og noen av dem er til og med såkalte "pandemi-suksesser", og har altså klart å overkomme begrensningene. Blant annet Venom: Let There Be Carnage, Spider-Man: No Way Home og Godzilla vs. Kong har alle imponert sine respektive studioer.

Men det ser ikke ut til at The Matrix Resurrections blir en del av denne skaren. Filmsiden World of Reel kan for eksempel fortelle at Warner Bros. kommer til å tape mange titalls millioner dollar på filmen.

Angivelig har den kostet 190 millioner dollar å produsere, og det kommer i tillegg til ytterligere markedsføring. I skrivende stund har filmen tjent 125 millioner dollar, og er derfor langt fra å nå en akseptabel terskel for Warner Bros.

Det er dog ikke kjent om utleie og penger fra HBO Max, hvor filmen er tilgjengelig i USA, kan dekke opp for tapet. Keanu Reeves sier til Empire at ingen oppfølger er planlagt.

"If I had to cast a ballot - no, not a ballot, a vote - I would say that Lana would not do another Matrix."