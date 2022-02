The Matrix Resurrections kommer til HBO Max på tirsdag

HQ

Meningene blant de som fikk sett The Matrix Resurrections på kino eller andre måter har vært meget delte, noe jeg håper min spoilerfrie anmeldelse får frem også. Derfor er dagens annonsering hyggelig.

Warner Bros. kan fortelle at The Matrix Resurrections blir tilgjengelig på HBO Max her til lands den 8. februar. Det er som overskriften opplyser for de som mister tellingen på dager under pandemien på tirsdag, så snart får enda flere dele sine tanker om den spesielle filmen.