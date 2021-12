The Matrix Resurrections leker med forventningene våre i trailer

HQ

I forrige uke fikk vi en kort trailer fra The Matrix Resurrections som gjorde det enda tydeligere at filmen vil leke med hva vi fikk i den originale trilogien, og kveldens trailer gjør meg enda mer sikker på at Lana Wachowski og kompani vet akkurat hvilke teorier vi har og har bestemt seg for å leke med disse.

For det som enkelt nok kalles The Matrix Resurrections sin andre offisielle trailer legger ikke noe som helst skjul på at Neo og Trinity husker hva som skjedde i trilogien og at mye av det som skjer i denne simulerte verdenen baserer seg på mange av de samme hendelsene. Rett og slett fascinerende markedsføringen jeg håper filmen kan leve opp til.