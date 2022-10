The Medium blir TV-serie

HQ

Jeg vet at mange av dere har gått lei av å høre om TV-serier basert på spill siden det har vært utallige kunngjøringer om slikt de siste årene, men her kommer enda en.

Bloober Team, som er gitt oss Layers of Fear, Blair Witch, Observer og The Medium mens de i disse dager visstnok jobber på et Silent Hill, avslører at de har gått sammen med produsenten Tomasz Bagiński som også har står bak The Witcher på Netflix for å lage en TV-serie basert på The Medium. Disse har hyret inn animasjonsstudioet Platige Image til å lage prosjektet, så da slipper vi forhåpentligvis at de skumle måtene omgivelsene endrer seg på ser dårlige ut.