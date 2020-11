Du ser på Annonser

Produsent for Bloober Teams The Medium, Jacek Zieba, fortalte nylig i et intervju med Gaming Bolt at den kommende Xbox-konsolleksklusive tittelen vil ha en lengde på mellom 8 og 10 timer.

Om dette stemmer er blir The Medium Bloober Teams lengste spill hittil, da både Layers of Fear og Blair Witch tar knapt fem timer å komme gjennom, mens Observer tar et par timer mer.

The Medium har planlagt lansering 28. januar.