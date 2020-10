The Medium forklarer enda litt mer om Dual Reality-systemet

Du ser på Annonser

I sommer fikk vi endelig en trailer som viste noen av måtene The Medium sitt spennende Dual Reality-system vil fungere, men utviklerne i Bloober Team forstår at vi fortsatt har noen spørsmål. Derfor har vi nå fått enda en trailer som forklarer enda litt mer.

Her får vi blant annet vi at omtrent to tredeler av The Medium vil la oss utforske kun én verden på en gang, mens de resterende delen vil vise begge samtidig på en delt skjerm. Når sistnevnte skjer vil handlinger du gjør på den ene siden av skjermen kunne påvirke verdenen på den andre. Utviklerne har foreløpig i stor grad holdt seg til å vise de samme områdene, så vi får se om det fascinerende konseptet brukes på enda mer kreative måter skaperne bare ikke ønsker å røpe.