The Medium kjører i 4K/30fps på Xbox Series X

Det har vært litt frem og tilbake når det gjelder etableringen av 60fps som semi-standard på de nye konsollplattformene, og mens det er noen utviklere som sier de heller vil fokusere mer på bildehastighet enn oppløsning eller grafisk detaljgrad, så er det ikke alle som gjør det.

For eksempel vet vi nå at Bloober Teams kommende spill, The Medium, kommer til å kjøre i 4K/30fps. I den seneste gameplaypresentasjonen, som du kan se øverst, forteller utvikleren at det er fordi de ønsker en "filmatisk opplevelse", og det er heller ikke første gang utviklere har argumentert for lavere bildehastighet ved å sammenlikne med filmers 24fps-standard.