The Medium skal vise kraften i Xbox Series X den 10. desember

De aller fleste spill skal komme til både dagens konsollgenerasjon og den neste i tiden fremover, men et av unntakene til dette er Bloober Team sitt The Medium. Som lovet i går har vi nå altså fått lanseringsdatoen til det interessante spillet som tilsynelatende vil ta nytt av den ekstra kraften i de nye konsollene.

I tillegg til å vise noen av de utrivelige områdene vi skal få besøke mens Arkadiusz Reikowski sin stemningsfulle musikk går i bakgrunnen gjør dagens trailer det klart at The Medium vil lanseres til PC og Xbox Series den 10. desember, så spillet vil lanseres nøyaktig en måned etter at Microsofts nye konsoller blir tilgjengelige.