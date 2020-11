The Medium utsettes vekk fra Cyberpunk 2077

Du ser på Annonser

Mange spill flyktet fra høsten da CD Projekt Red annonserte at Cyberpunk 2077, men Bloober Team følte nok at The Medium ville slippe unna det verste ved å lanseres den 10. desember. Derfor kan jeg tenke meg stemningen var laber da The Witcher 3-skaperne sitt etterlengtede storspill måtte utsettes enda en gang, og da til nøyaktig samme dag som The Medium. Bør dagens annonsering komme som et sjokk da? Nope.

Bloober Team forteller at The Medium har blitt utsatt til den 28. januar. Begrunnelsene er Covid-19 og artig nok "andre spill" som lanseres rundt den 10. desember. Den ekstra tiden vil uansett brukes til å gjøre litt ekstra finpuss, så sluttresultatet blir forhåpentligvis enda bedre også som følge av denne redselflyttingen.