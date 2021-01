The Medium-produsenten spilte på Xbox Series S, men trodde det var Series X

Du ser på Annonser

Det virker som at de som har tenkt til å spille gjennom skrekkeventyret The Medium på en Xbox Series S ikke kommer til å gå glipp av noe. Da VG247 nylig intervjuet produsenten Jacek Zięba, ble det avslørt at han nylig spilte gjennom det på en Series S, men trodde det var på en Series X:

"Yeah, I even played the whole game on Series S like one week ago and I was blown away because I thought I played on Series X. Somebody told me "man, this is Series S." What! Awesome, wonderful. Of course, you know, there will not be 4K because S does not support 4K, and of course it will maybe look different a little to Series X because X is twice as powerful, but the overall experience and fun from the game, it is the same. I own the Series S and I can't wait to play in my home."

The Medium slippes den 28. januar til PC og Xbox Series, og inngår til og med i Xbox Game Pass fra første dag.