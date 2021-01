The Medium-universet henger sammen med Observer

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Bloober Teams kommende skrekkeventyr har vist en sammenkobling til deres tidligere tittel Observer. Deres seneste trailer avslører ni fakta om spillet som er verdt å vite, hvorav en altså er koblingen til deres tidligere tittel.

Samtidig som at vi i spillet besøker et forlatt hotell i Krakow, Polen, kommer spillere også til å kjenne igjen Mariannes leilighet. Leiligheten er nemlig den samme som den som bruktes i det futuristiske Observer, men det vil nok ikke påvirke historien noe særlig. Det er nok bare en enkel måte for utviklerne å koble sammen de to titlene, som et Easter Egg. Observer utspilles flere tiår i fremtiden mens The Medium er i nåtiden.

Andre interessante fakta er at The Medium ble annonsert først til PlayStation 3, Xbox 360 og Wii U, men hadde en helt annen stil på den tiden, og det har til og med fått en ny hovedperson siden da. Men den gang gikk også konseptet ut på å ferdes mellom to verdener.

Spillet slippes den 28. januar til PC og Xbox Series. Det inngår også med Xbox Game Pass.