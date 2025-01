The Metaverse: PlayerUnknown's Battlegrounds-skaperen har en ambisiøs visjon for fremtiden

HQ

Brendan Greene, hjernen bak PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), har blikket rettet mot horisonten. I et nylig intervju med IGN delte Greene sine store planer for Artemis, et prosjekt han håper vil bli et ekte 3D-internett. Han ser for seg en verden der brukerne kan skape og dele hele digitale riker, som alle er koblet sammen via en universell protokoll.

Ideen bak Artemis er å tilby mer enn bare et spill; det er en plattform der brukerne kan skape sine egne verdener. Teknologien bak, som er utviklet av Greenes studio PlayerUnknown Productions, har som mål å generere enorme, realistiske landskap. Men selv om visjonen høres ut som noe fra en sci-fi-film, innrømmer Greene at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Hvordan vil moderering fungere? Hva skiller Artemis fra plattformer som Roblox eller Minecraft? Selv Greene er ikke sikker, men han gir seg ikke. Han er overbevist om at Artemis kan gi spillerne en frihet til å skape som aldri før.

Når det er sagt, er ikke alle like begeistret for ideen. Veien videre er full av hindringer, inkludert oppskalering for å støtte millioner av brukere og håndtering av vanskelige spørsmål som opphavsrett og innholdsmoderering. Men Greene tar det hele med fatning, og sammenligner Artemis med internettets spede begynnelse - tomt til å begynne med, men fullt av potensial. Hvis han får det til, kan Artemis endre måten vi samhandler med digitale verdener på. Foreløpig er Artemis en fjern drøm, men Greenes optimisme er vanskelig å ignorere. Hvis noen kan gjøre denne ambisiøse visjonen til virkelighet, er det kanskje nettopp ham.

Hva slags verdener ville du ønske å skape i et ekte metaverse?