The Monkey har visstnok en ettersnakk-scene som er en trailer for regissørens neste film

Ikke bare bør du strømme til kinoer de neste dagene for å sjekke ut Longlegs 'regissør Osgood Perkins 'siste film på grunn av sin anerkjente skrekk og gore, du bør også gjøre det hvis du er interessert i å se hvorfor denne oktober vil bli enda bedre for skrekkfans også.

Vi sier dette fordi GamesRadar+ nå har rapportert at denne månedens The Monkey til og med slutter og inneholder en post-credits-scene som tilfeldigvis er en trailer for Perkins 'neste film, som forventes å ankomme i oktober.

Filmen er kjent som Keeper og har Tatiana Maslany og Rossif Sutherland i hovedrollene som et par som får sin romantiske helgetur ødelagt når Sutherlands Malcolm må tilbake til byen for å jobbe og etterlater Maslanys Liz alene i en bortgjemt hytte som også ser ut til å være grobunn for pine og skrekk.

Keeper Det er forventet at filmen vil ha premiere en gang i oktober 2025, og med denne traileren kan vi sannsynligvis forvente at mer informasjon om denne skrekkfilmen vil begynne å gå rundt.

Har du tenkt å se The Monkey når den har premiere på kino denne helgen?