The Mummy rebootes av Evil Dead Rise-regissøren

The Mummy-filmene startet for nesten hundre år siden, men de fleste av oss tenker på Brendan Fraser når vi hører tittelen. I hvert fall hvis du ikke får flashback til Tom Cruises reboot fra 2017. Mange trodde at den massive floppen ville begrave franchisen i hundrevis av år. Hvem prøvde vi å lure? Alt blir rebootet i disse dager.

Ikke at jeg klager for mye, for denne nye Mumien-filmen blir skrevet og regissert av Lee Cronin. Ja, det stemmer. Mannen som regisserte og skrev Evil Dead Rise har ansvaret denne gangen, så denne nye The Mummy vil definitivt ikke være som de med Cruise eller Fraser når den har premiere i april 2026. Cronin bekrefter det nærmest ved å si at vi kan forvente noe "skremmende" på X.

Det er imidlertid alt vi blir fortalt for nå, men forvent flere detaljer i 2025.