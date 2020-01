The New Mutants bringer skrekk til Marvel i ny trailer

Marvel har fått ekstremt mye skryt og oppmerksomhet takket være Marvel Cinematic Universe-filmene de siste årene, men det er ikke alt som har vært en dans på roser. Et av eksemplene på dette er filmen The New Mutants. Utskiftninger av skuespillere, en drøss med scener som måtte spilles inn på nytt og en rekke utsettelser har gjort sitt for at mange fryktet Disney til slutt bare ville kansellere filmen, men nå vet vi med sikkerhet filmen er trygg.

Over to år etter den første har vi nemlig fått en ny trailer fra The New Mutants, og det er liten tvil om at den fortsatt fokuserer på mye mer på skrekk enn andre Marvel-filmer. Med et interessant konsept og et par unge skuespillere som virkelig har blitt mer kjente de siste årene er det lov å håpe at filmen vil underholde mer enn mange frykter når den endelig lanseres den 3. april.