The Northman virker veldig lovende i sin første trailer

Med filmer som The Witch og The Lighthouse har Robert Eggers vist at han kan lage veldig engasjerende og intime filmer med relativt lite å rutte med, så hva skjer når han får et enda større stjernegalleri og budsjett.

Vel, skal vi dømme fra den første traileren til The Northman virker det som om han vil kunne lykkes med det også, for Alexander Skarsgård sin hevngjerrige historie som vikingprisen Amleth blir tilsynelatende både actionfylt, dramatisk, blodig og storslagen i april.