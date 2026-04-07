The Occultist vil begynne å mate marerittene dine fra i morgen

Her på Gamereactor har vi hørt om The Occultist i over fire år, helt siden DALOAR Studios (den gang kjent som Pentakill Studios) presenterte sitt konsept for et overnaturlig eventyr og avslørte sine ambisiøse planer om å gjøre det ikke bare til et videospill , men også til en film. I årenes løp har prosjektet utviklet seg og fått mer oppmerksomhet og ros, selv om utgivelsen også har blitt forsinket ... helt til nå.

I morgen, 8. april, vil The Occultist bringe terror til PC og konsoller, og vi har allerede den rystende lanseringstraileren som følger med. I The Occultist spiller vi som Alan Rebels (stemmen hans vil høres kjent ut, siden han har fått stemmen til Doug Cockle, den samme skuespilleren som la stemme til Geralt of Rivia i The Witcher 3: Wild Hunt), en mann med en merkelig forbindelse til livet etter døden som ikke klarer å flykte fra minnene sine i Godstone.

Et mysterium vel verdt å utforske, med mindre du har et svakt hjerte. Skal du spille The Occultist i morgen?