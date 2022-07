The Office får endelig LEGO-behandlingen

HQ

De siste årene har LEGO sluppet mange sett basert på populære tv-serier som The Big Bang Theory, Friends, Queer Eye og den helt fantastiske Seinfeld-kreasjonen. Og som du selvfølgelig allerede har skjønt, er det nå tid for at nok en populær serie får denne behandlingen.

Det er den geniale amerikanske versjonen av The Office, som allerede kan forhåndsbestilles med planlagt lansering 1. oktober. Hvis du er fan kan du finne mange nydelige detaljer som Pams maleri av Dunder Mifflin-bygningen, Kevins chili og en stiftemaskin fanget i gele - alt laget av totalt 1164 deler.

Se bildene nedenfor. Et must for fans, eller hva?