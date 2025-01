The Old Guard 2 kommer på Netflix i juli

Som en del av den store nyhetsrunden som nylig satte søkelyset på 2025-planene, har Netflix avslørt den nøyaktige premieredatoen for oppfølgeren til The Old Guard. Actionfilmen vil igjen ha Charlize Theron i hovedrollen som kaptein for et team av leiesoldater som tilfeldigvis er udødelige og utrolig gamle. Oppfølgeren er ganske enkelt kjent som The Old Guard 2, og den vil inneholde majoriteten av den opprinnelige rollebesetningen, bortsett fra nå også med Uma Thurman og Henry Golding blant listen.

The Old Guard 2 Filmen vil ha et lignende oppsett som originalen. Netflix snakker litt om handlingen, og legger til: "Andy [Therons karakter] og hennes team av udødelige krigere vender tilbake for å beskytte menneskeheten mot en formidabel ny fiende som truer deres eksistens."

En liten ekstra teaser fra regissør Victoria Mahoney sier: "Mitt mandat hver gang vi gikk ut døren for å speide var; jeg vil ikke besøke noen steder som jeg rutinemessig har sett som publikum i en rekke av mine favorittfilmer. Jeg søkte hele tiden mot det uventede."

Med dette i bakhodet kan vi forvente å se The Old Guard 2 2. juli, når den debuterer på Netflix.