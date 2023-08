The Onion Knight ønsker å være med i Jon Snow-spinoffen i Game of Thrones

HQ

Det er uklart om HBO fortsatt går videre med den foreslåtte spinoff-serien Jon Snow Game of Thrones , ettersom vi har hørt svært lite om prosjektet siden det ble annonsert. Men da det ble kjent at Kit Harrington ønsket å fortsette eventyrene til Lord Commander of the Night Watch etter hendelsene i hovedserien, kastet en annen Game of Thrones -stjerne hatten i ringen for å bli med i serien.

I en samtale med Den of Geek før SAG-AFTRA-streiken avslørte Liam Cunningham, som snart skal spille i The Last Voyage of the Demeter, at han tok kontakt med Harrington i håp om å få spille rollen som Ser Davos Seaworth (også kjent som Onion Knight) i spinoff-serien, men at Harrington aldri svarte ham.

"Jeg sendte [Kit] en tekstmelding der jeg skrev: 'Better Call Davos. Jeg har ikke hørt noe tilbake."

Etter dette la Cunningham til: "Du vet sannsynligvis mer enn meg. Jeg ønsker dem lykke til, uansett hvem som er involvert i det, og hvis sjekken er stor nok, dukker jeg kanskje til og med opp igjen!"

Synes du at en oppfølger til Snow er en god idé, og vil du gjerne se Ser Davos dukke opp i den?