The Order: 1886-produsent om den "kontroversielle" lanseringen og hvordan PS4 var det "siste virkelige generasjonsspranget" innen spill

Da det ble lansert for over ti år siden, viste Ready at Dawns The Order: 1886 seg å være et ganske kontroversielt spill. En tittel som hadde svært høye ambisjoner, men som kanskje ikke klarte å levere på mange av målene det hadde satt seg. Dette førte til en lansering der fansen var usikre på hva de skulle mene om spillet, med svært ulike meninger og anmeldelser av prosjektet.

Siden den gang har tankene om The Order: 1886 blitt mildere, og det har blitt et ganske elsket videospill blant dem som spilte det og husker det. Nå som meningene har endret seg fra hva de en gang var, fikk vi nylig sjansen til å snakke med Andrea Pessino, kjent for å ha vært utøvende produsent på The Order: 1886 mens han var hos Ready at Dawn, for å høre hva han tenker om spillet over ti år senere.

"Vel, det har vært interessant i løpet av de siste 11 årene nå - som siden vi møttes faktisk er ganske sprøtt - at mange ting har endret seg, du vet, selv i mottakelsen av spillet. Det var definitivt en kontroversiell tittel da det kom ut, og kritikken var også på mange måter et produkt av sin tid. Det var absolutt... Jeg er den første til å innrømme at det var aspekter ved spillet som fortjente kritikken. Det var litt av en kamp, og under mye av utviklingen prioriterte vi visse ting, og den audiovisuelle delen var helt klart målet. Vi bygget teknologien helt fra bunnen av for denne tittelen, og det var en enorm innsats."

Pessino fortsatte med å fortelle om hvordan PS4s generasjonssprang spilte inn i produksjonen av The Order: 1886, og hvordan konsoll-æraen var den siste store generasjonsendringen sett fra et spillmaskinvareperspektiv.

"Jeg tror at når man noen ganger går litt for langt i måten man planlegger og prioriterer spill som er veldig, du vet, vi var i stor grad ved krysningspunktet for en generasjon. PlayStation 4 representerte en reell mulighet til å utforske nye tekniske grenser. Det var den siste... Jeg tror det var det siste virkelige generasjonsspranget som kunne skje i videospillverdenen. I dag er det mye mer proporsjonalt. Jeg forventer ikke å se de helt store sprangene lenger, fordi maskinvaren har blitt mye mer enhetlig og homogen."

Pessino avsluttet med å snakke mer om The Order: 1886 og hvordan han skulle ønske at spill kunne og burde ta mer kreativ risiko i fremtiden.

"Det har vært veldig interessant å se hvordan det har bygget seg opp en slags kultstatus rundt dette spillet. Jeg tror mange satte pris på noen av de tingene vi prøvde å gjøre, og spesielt det kunstnerne og designerne våre prøvde å gjøre, som var veldig unikt og som fortsatt er veldig unikt. Jeg synes spillene begynner å bli litt for like nå for tiden. Jeg savner litt den tiden da man kunne ta disse risikoene og prøve å utforske forskjellige ting, spesielt i vårt tilfelle, det var spesielt et kunstnerisk og audiovisuelt eksperiment. Men det er oppmuntrende å se at den generelle holdningen til det har endret seg noe fra den kontroversielle utgivelsestiden. Og jeg tror det er en mer sunn diskusjon om fordelene og ulempene ved dette spillet."

Du kan se hele intervjuet med Pessino nedenfor, der vi også kommer inn på hva som kommer til å skje med God of War, hvordan det står til med virtuell virkelighet i spill, hva han har i vente i sitt nye selskap og mye mer.