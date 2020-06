The Order: 1886-skaperne kjøpt opp av Facebook

Du ser på Annonser

Med spill som The Order: 1886, Lone Echo, Deformers og God of War-spillene til PlayStation Portable har gjengen i Ready at Dawn vist at de kan lage både underholdende og varierte spill, så det er ikke rart mange ble glade da studioet fortalte at et nytt AAA-konsollspill var på vei. Dessverre kan vi nok se langt etter dette nå, men de får i alle fall fortsette å vise hvor gode de er til å lage virtual reality-spill.

Facebook, i form av Oculus, kan fortelle at de har kjøpt Ready at Dawn, og at dette ble gjort for å ta full nytte av studioets ferdigheter innen virtual reality på Oculus-headsetene. Dermed kan vi nok se langt etter et nytt konsollspill fra dem.