The Oregon Trail er den neste som får filmatiseringsbehandling

Vi er inne i en gullalder for videospill som blir omgjort til filmer og serier. Alle utgivere ser ut til å ha minst ett prosjekt under utvikling som innebærer å ta et elsket spill og gjøre det om til en filmatisering på det store eller lille lerretet. Bare i løpet av 2024 kan vi se frem til en andre sesong av League of Legends -serien Arcane samt en tredje Sonic the Hedgehog -film. Det er unødvendig å si at gamere spiser godt.

Det viser seg at de vil fortsette å spise godt nedover linjen også, da nå The Hollywood Reporter har avslørt at Apple vil se på å gjøre et ikonisk og notorisk vanskelig spill til en film. Det er Oregon Trail som får denne behandlingen, med den tidløse klassikeren som skal forvaltes av Will Speck og Josh Gordon som regissør og produsent, mens manusbehandlingen er overlevert til Judas and the Black Messiahs The Lucas Bros. og Max Reisman.

Ettersom Oregon Trail ble laget på begynnelsen av 70-tallet, er det uklart om de opprinnelige skaperne vil være involvert, men det er nevnt at Benj Pasek og Justin Paul vil hjelpe til med å produsere filmen som en del av sitt Ampersand-produksjonsselskap, noe som betyr at denne filmatiseringen blir et gjensyn for teamet bak Lyle, Lyle Crocodile av alle filmer.

Det er uklart når vi får se mer om denne Oregon Trail filmatiseringen, men med Apple tilknyttet kan vi sannsynligvis forvente at filmen til slutt lander på Apple TV+.