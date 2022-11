The Oregon Trail gjør comeback på PC og Switch

HQ

Det er nå mer enn femti år siden Don Rawitsch, Bill Heinemann og Paul Dillenbergers gamle tekstbaserte strategispill så dagens lys, og nå ser det ut til at et helt nytt publikum på PC og Nintendo Switch vil få sjansen til å gjenoppleve spillets mange prøvelser. I en markant oppdatert versjon, selvfølgelig. Gameloft lagde en remake av klassikeren for Apple Arcade i fjor og nå porteres den til nye formater med lansering i løpet av få uker.

In The Oregon Trail, players are put at the center of all the trials and tribulations of the journey westward. They must stock their wagon, choose their traveling party, and make sure they all arrive safely to Oregon by making tough choices in dangerous and unexpected situations. Players will also learn the real history behind the trail, including the Native American experience, which is a first in the franchise.

Versjonen for PC og Switch vil inkludere alle tidligere oppdateringer og også en rekke nye innstillinger, grafikkfilter og hendelser. En av spillets produsenter hadde følgende å si om denne nye utgivelsen:

We're incredibly excited for even more players to experience The Oregon Trail. We're pleased to see our game expand to multiple new platforms, and we hope PC and Nintendo players will enjoy their time on the trail as much as we did making it.

Du kan allerede legge Oregon Trail på ønskelisten din på Steam om du ønsker det, og lanseringen er satt til 14. november.