The Outer Worlds 2 avslørt med årets artigste trailer

Man skulle tro at Obsidian var travelt opptatt med Grounded og Avowed, og dermed ikke hadde tid til å tenke på en oppfølger til en spill som kom ut i 2019, men det er ikke tilfellet.

Det talentfulle studioet bestemte seg nemlig ikke bare for å avsløre en ny utvidelse til Grounded i kveldens Microsoft & Bethesda-sending, men også at The Outer Worlds 2 er på vei. Noe mer trenger jeg egentlig ikke å skrive, for den hysteriske annonseringstraileren gjør det veldig klart hvor langt i utviklingen prosjektet har kommet.