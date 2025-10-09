The Outer Worlds 2-design er nå i Xbox Design Lab

HQ

Som du vet, kan du på Xbox Design Lab lage dine egne Xbox-kontrollere fra et nesten ubegrenset utvalg av alternativer, inkludert farger, materialer og mer. Men innimellom finnes det også valgmuligheter med temaer fra spill, og vi rapporterte nylig at du kan lage The Witcher og Ninja Gaiden -kontrollere med tjenesten.

Nå har disse blitt utvidet igjen med The Outer Worlds 2 -design, nærmere bestemt The Moon Man, og du kan bruke det til både standardkontrollere og Xbox Elite Series 2 -kontrollere. Hvis du vil lage noe kult i tide til lanseringen av The Outer Worlds 2 den 24. oktober, kan du raskt gå til denne lenken og komme i gang.

Vi prøvde oss litt frem selv og syntes motivet passet godt til noe mer fargerikt, så slik ble det.