The Outer Worlds 2 og andre kommende Xbox-spill blir billigere enn først annonsert

HQ

Mange ble rasende da de store spillselskapene begynte å avsløre at spillene ville koste 70 dollar denne konsollgenerasjonen, men det virket som om de fleste klarte å leve med det etter en stund. Så begynte vi å høre rykter om at Grand Theft Auto VI lam komme til å koste 100 dollar og at Nintendo ville øke prisen på sine største spill til 80 dollar, og opprøret startet på nytt. Denne gangen med en slik kraft at en av de siste kontroversene har gitt etter for presset.

Obsidian avslører at The Outer Worlds 2 ikke vil koste 80 dollar likevel, ettersom de har bestemt seg for å senke prisen til 69,99 dollar. Dette gjelder faktisk ikke bare dette spillet. Microsoft spesifiserer i en pressemelding at alle de store Xbox Game Studios-spillene som slippes i år vil koste 69,99 dollar ved lansering. Dette inkluderer Call of Duty: Black Ops 7, så vi får ikke se om en økt pris ville ha skadet en av verdens største spillfranchiser... i hvert fall ikke i år...

Med tanke på hvor mange permitteringer, nedleggelser av studioer og kanselleringer av spill vi ser i disse dager, synes du at spill bør fortsette å koste $ 69,99, eller ville du være villig til å betale $ 79,99?