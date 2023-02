The Outer Worlds blir optimalisert for PS5 og Xbox Series S/X

HQ

Private Division har en stor overraskelse (selv om vi teknisk visste om det) i vente for oss, da de lanserer en forbedret versjon av Obsidian Entertainments strålende RPG The Outer Worlds for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X 7. mars. Det kalles Spacer's Choice Edition som "inkluderer grunnspillet og alt tilleggsinnhold", som også har blitt "remastret med bedre grafikk, forbedret ytelse, flere animasjoner, miljøer med høyere oppløsning og mer".

Det er også andre endringer som et høyere nivå cap, og hvis du allerede har spillet, og det er to utvidelser Murder på Eridanos og Peril på Gorgon for PC, PlayStation 4 eller Xbox One - vil du kunne oppgradere til Spacer's Choice Edition gratis.

Høres ut som et veldig godt tidspunkt å besøke seksplanetstjernesystemet Halcyon hvis du ikke allerede har gjort det, eller kanskje til og med komme tilbake for mer og spille historien annerledes med kraftig forbedret grafikk. Sjekk ut traileren og noen skjermbilder nedenfor.