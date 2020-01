The Outer Worlds reiser inn på Nintendo Switch i mars

Mens PC-, PlayStation 4- og Xbox One-spillere har kost seg med The Outer Worlds i litt over tre måneder allerede har Nintendo Switch-eiere måtte ta til takke med at "det kommer senere". Frem til nå i alle fall.

Obsidian kan nemlig avsløre at The Outer Worlds lanseres på Nintendo Switch den 6. mars. Samtidig poengterer de atter en gang at den fysiske utgaven av spillet ikke vil inkludere et kort, kun en digital kode inne i esken. Derfor må du belage deg på en betraktelig nedlastning uansett hva du velger.