The Outer Worlds utsettes på Switch på grunn av coronaviruset

De siste dagene har det vært en del snakk om at produksjonen av flere ting vil gå saktere enn planlagt siden mye produseres i det nå coronavirus-herjede Kina. Nå har vi fått det første eksemplet på et spill også.

Planen var egentlig at The Outer Worlds skulle komme til Nintendo Switch den 6. april, men utgiverne i Private Division at denne utgaven har blitt utsatt siden porte-jobben utføres av det kinesiske studioet Virtuos. De ønsker ikke å presse utviklerne i denne perioden, så vi får ingen ny lanseringsdato heller.

Heldigvis følger det med noen gode nyheter også. Når The Outer Worlds endelig lanseres på Switch vil faktisk den fysiske utgaven inneholde spillet på en brikke i stedet for den tidligere annonserte koden for en digital utgave. Dermed slipper du forhåpentligvis å tenke på en stor nedlastning i alle fall.