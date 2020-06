The Outlast Trials bekrefter brutal co-op i sin første trailer

Gjengen i Red Barrels overrasket mange ved å ikke kunngjøre Outlast 3 forrige desember, men i stedet bringe samarbeid til den populære skrekkserien med The Outlast Trials. Den gangen ønsket de kun å vise oss et ertende bilde. Nå er det tid for å få en bedre indikasjon på hva som venter.

The Outlast Trials' første trailer har nemlig blitt offentliggjort, og den gjør det jo ganske klart at disse forsøkspersonene ikke akkurat meldte seg på denne saken frivillig. Dessverre gjør den det også klart at spillet ikke vil lanseres før en gang i 2021, så vi må fortsatt vente en god stund.